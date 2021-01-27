شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحدد 7 مارس موعداً للانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم موعد 7 مارس/ آذار المقبل موعداً لانتخاب رئيس جديد له خلفاً لجوسيب ماريا بارتوميو، بعد أن تأجل الموعد الذي حدده سابقاً في 24 الحالي؛ بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي الكاتالوني في بيانه الثلاثاء: بعدما أجبرنا على تأجيل الانتخابات؛ بسبب القيود التي فرضتها الحكومة الإقليمية الكاتالونية؛ نتيجة وباء كوفيد-19، قررت اللجنة الانتقالية الدعوة إلى انتخابات اللجنة الإدارية في 7 مارس 2021.

وبالنسبة للمرشحين الثلاثة الذين قبلت طلبات ترشحهم، وهم: جوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريتشا، فإن الحملة الانتخابية التي بدأوا بها في 15 يناير ستستمر حتى 5 مارس.

واستقال بارتوميو في أكتوبر الماضي، ومنذ ذلك الوقت يتولى مهمته فريق إداري انتقالي برئاسة كارليس توسكيتس.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 24 يناير الحالي؛ لكنها تأجلت بسبب قيود التنقل التي تفرضها الحكومة الإسبانية لمكافحة وباء كورونا.

وأدى تأجيل الانتخابات لعدم وجود كيان إداري جديد في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في الشهر الجاري، فيما سيظل مستقبل النجم والقائد الأرجنتيني ليونيل ميسي من دون حل لفترة أطول.

وينتهي عقد ميسي في نهاية يونيو المقبل؛ حيث يمكنه مغادرة النادي مجاناً، بعدما فشل في محاولة لتأمين خروجه في الصيف الماضي.

ويعد لابورتا الرئيس الأسبق للنادي (2003-2010)، المرشح الأبرز للفوز في هذه الانتخابات، وهو الذي جاء بجوسيب غوارديولا مدرباً للفريق في فترة شهدت تتويج ميسي ورفاقه بجميع الألقاب الممكنة.

ويدعي لابورتا أيضاً أنه يتمتع بعلاقة وثيقة مع ميسي ويصر على أنه يمكنه إقناع الأرجنتيني بالبقاء.