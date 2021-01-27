شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تهزم الاتحاد السكندري وتعصف بمشواره فى الدوري بعد تأجيل 3 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصف فيروس كورونا بمشوار الاتحاد السكندرى ببطولة الدوري حيث قرر مسئولو اتحاد الكرة تأجيل مباراة غزل المحلة والاتحاد التي كان مقررا لها غداً بسبب حالات كورونا التي ضربت الفريق السكندري والتي وصلت لاكثر من 10 حالات حيث بلغت عدد الإصابات 17 حالة منها 13 لاعبا و 4 أفراد بالجهاز الفني.

وقام محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بإجراء اتصالات مع اللجنة الثلاثية لتأجيل المباراة ولكن تم رفض طلبه في البداية بحجة انتظام المسابقة قبل أن يتم الموافقة في نهاية الأمر.

وكان من المقرر أن يستضيف الاتحاد السكندرى نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصرغداً الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز ، وتعد هذه المباراة هى المواجهة الثالثة التى يتم تأجيلها لزعيم الثغر فى الدوري بعد تأجيل مباراتيه مع إنبى والمقاصة بالجولتين الأخيرتين لظهور حالات كورونا في صفوفه.

وكان أخر ظهور لزعيم الثغر فى الدوري شهد الخسارة من الجونة بهدفين دون رد في الجولة السابعة للمسابقة .

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وخسر مثلهم وسجل لاعبيه ستة أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة