اتحاد الكرة يعتمد الرئاسة الشرفية والعضو الفخرى فى اللائحة الجديدة

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اتحاد الكرة والجمعية العمومية وضع منصب الرئيس الشرفى ومنح العضوية الفخرية لأى شخص يقدم الكثير من الخدمات لكرة القدم المصرية، وذلك فى اللائحة الأخيرة التى تم إرسالها للاتحاد الدولى "فيفا" مؤخرا من قبل اللجنة الثلاثية.

وتنص المادة 22 فى لائحة اتحاد الكرة على حرية مجلس إدارة اتحاد الكرة فى ترشيح الأسماء للرئاسة الشرفية والعضوية الفخرية.

كما تتضمن المادة 22 أنه يحق للرئيس الشرفى أو لصاحب العضوية الفخرية حضور الجمعيات العمومية لاتحاد الكرة والمشاركة فى المناقشات لكن لا يحق له التصويت على القرارات.



اتحاد الكرة يعتمد الرئاسة الشرفية والعضو الفخري في اللائحة الجديدة

في سياق مغاير أجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للانتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

وتابع المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

أضاف المصدر أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.