شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يقترب من تمديد عقد أكرم توفيق .. والإعلان قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن لجنة التعاقدات بالنادي اقتربت من تمديد عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق الأحمر خلال الفترة الحالية، ضمن سياسة النادي في تمديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، وتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري بصفوف الفريق الأحمر.

وأوضح المصدر أن الإدارة توصلت لاتفاق شبه نهائي مع أكرم على تمديد عقده ليصل إلى 5 سنوات مقبلة، للحفاظ عليه باعتباره مستقبل خط الوسط في صفوف المارد الأحمر، مشيرا إلى أن النادي قطع شوطا كبيرا في ملق تجديد اللاعب ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تجديد عقده قريباً.

ونجحت إدارة التعاقدات بالأهلي في تمديد عقود الرباعي محمد شريف وعلي لطفي وحمدي فتحي واليو ديانج من قبل، فيما تبحث تجديد عقد من عقود اللاعبين الآخرين مثل عمرو السولية وعلي معلول وجونيور أجايي وأكرم توفيق وصلاح محسن وناصر ماهر.

ويرغب الأهلي في تمديد عقود اللاعبين لتستمر لثلاثة مواسم على الأقل وقد تصل إلى 5 سنوات، من أجل توفير حالة من الاستقرار الفني والإداري وفقا لسياسة لجنة التخطيط بالاتفاق مع الجهاز الفني.

وعاد أكرم توفيق للأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من الجونة بعد فترة إعارة شهدت تألق اللاعب خارج القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلي ويحصل على فرصة المشاركة رفقة الفريق الأحمر في أكثر من مباراة، وشارك في أكثر من مركز سواء الوسط الدفاعي أو الظهير الأيمن.