شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الزى الأسود فى مواجهة الدنمارك ببطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر والدنمارك كرة يد

كشف نور أبو زيد مدير إدارى منتخب مصر لكرة اليد عن إرتداء الفراعنة الزى الأسود فى مواجهة الدنمارك المقرر إقامتها فى السادسة والنصف ضمن مباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة، بينما يرتدى حراس المرمى الزى الأزرق .

يتضمن برنامج الفراعنة اليوم محاضرة فيديو و مران فى الجيم و جلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة إستاد القاهرة ، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا .