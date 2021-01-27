شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الزى الأسود فى مواجهة الدنمارك ببطولة العالم الليلة والان مع تفاصيل الخبر
كشف نور أبو زيد مدير إدارى منتخب مصر لكرة اليد عن إرتداء الفراعنة الزى الأسود فى مواجهة الدنمارك المقرر إقامتها فى السادسة والنصف ضمن مباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة، بينما يرتدى حراس المرمى الزى الأزرق .
يتضمن برنامج الفراعنة اليوم محاضرة فيديو و مران فى الجيم و جلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة إستاد القاهرة ، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا .
مشوار مصر فى كأس العالم لكرة اليد
خاض منتخب مصر لكرة اليد، 6 مباريات فى المونديال حتى الآن، ثلاثة منها في دوري المجموعات، الدور الأول، حقق الفوز في مباراتين ، الأولى أمام تشيلي 35-29، والثانية أمام مقدونيا 38- 19، بينما خسر المباراة الثالثة، أمام السويد23- 24
وتأهل للدور الرئيسي، ليخوض ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراتين، امام روسيا 28-23 ، والثانية امام بيلاروسيا وفاز عليه، 35-26، وتعادل في المباراة الثالثة أمام سليوفينيا 25-25، ليتأهل كثاني المجموعة لدور ربع النهائي.
مشوار الدنمارك فى كأس العالم لكرة اليد
اما منتخب الدنمارك حامل لقب النسخة الماضية لكأس العالم 2019، خاض 6 مباريات، في دوري المجموعات، والدور الرئيسي، فاز فيها جميعا محققا العلامة الكاملة.
وفاز المنتخب الدنماركي في دوري المجموعات على كل من البحرين 34-10، والكونغو الديمقراطية 39-19 والأرجنتين31-20، وفي الدور الرئيسي فاز على كل من قطر 32-23، واليابان 34-27، وكرواتيا 38-26، ليتأهل اول مجموعته ليواجه المنتخب المصري بدور ربع النهائي في المباراة المرتقبة بينهما اليوم الأربعاء.