شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير لـ رمضان صبحى: هتقعد مشدود 5 سنين.. الطموح مش هيتحقق فى أول موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الإعلامى أحمد شوبير، رمضان صبحى لاعب بيراميدز بعدم زيادة المسافة بينه وبين زملائه فى الأهلى، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم :"الأهلى خسر نقطتين أمام بيراميدز، المباراة كانت قريبة للمارد الأحمر لولا الرعونة فى إهدار الفرص السهلة، والأخطاء التحكيمية، وهى ليست مسئولية الفار لكن الفار وضح اللعبة والحكمان طارق مجدى حكم الفيديو وجهاد جريشة حكم الساحة لم يحتسبا شىء".

ويضيف شوبير: "فى ركلة جزاء محمد شريف، جهاد جريشة سأل طارق مجدى قاله كمل مفيهاش حاجة رجل شريف عالية، وفى هدف والتر بواليا جهاد جريشة تعجل بإطلاق الصافرة قبل أن تدخل الكرة المرمى بداعى فاول على والتر بواليا لاحتكاكه مع شريف إكرامى وبالتالى مفيش هدف اتلغى، الصافرة كانت قبل تسجيل الهدف إذن الفار ليس له دخل، حكمى المباراة هما السبب".

ويضيف شوبير: "كنت مبسوط بروح أحمد فتحى وتصرفاته فى مباراة الأهلى وبيراميدز، سلم على اللاعيبة وراح أوضة اللبس بعد المباراة وطبيب الأهلى كشف عليه وشاف إصابته، إنما رمضان صبحى ظهر شادد نفسه بشكل غير عادى، يا ابنى أنت اخترت سكتك مشدود ليه، مش قولت رايح بيراميدز علشان الطموح ومش بهزر بتكلم بجد، جاهد بقى عشان تحقيق طموحك وأنت ماضى 5 سنين هتقضيهم فى شد عصبى كلهم ممكن طموحك ميتحققش أول موسم ولا ثانى موسم، ممكن يكون فى ثالث موسم أو الرابع".

وأردف شوبير: "لو روحت سلمت على زمايلك فى الأهلى كانت الدنيا هتفك يا رمضان وكلكم زمايل وهتتقابلوا فى المنتخب متوسعش المسافة يا حبيبى الدنيا سهلة ، ومحدش يقولى رمضان صغير لأ رمضان كبر بما فيه الكفاية".

وأغلق مسئولو الأهلي ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى، وبدأ الجهاز الفني يُفكر في العالمية حيث بدء الاستعداد لمونديال الأندية الذي سيُقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، حيث تطير بعثة المارد الأحمر إلى قطر بعد غد الجمعة، على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض البطولة العالمية التى يستهلها الأهلي يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يلعب الفائز منهما مع بايرن ميونيخ الالماني في نصف نهائي البطولة.

ويخضع أفراد بعثة الأهلي لمصحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر لقطر حسب لوائح وتعليمات الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن يتم إرسال نتيجة المسحة للفيفا غداً.