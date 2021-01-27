شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مباراة دور الثمانية بمونديال اليد .. مشوار مصر والدنمارك فى كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر والدنمارك كرة يد

يلتقي فى الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الاربعاء، منتخبنا الوطني لكرة اليد، مع نظيره الدنماركي، حامل اللقب، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة، في مباراة دور الثمانية لمونديال بطولة العالم لكرة اليد، المقامة حاليا في مصر.

ونستعرض مشوار لقاءات مصر والدنمارك خلال كأس العالم الحالي، وحتى وصولهما لمباراة اليوم فى دور الثمانية للمونديال.

مشوار مصر فى كأس العالم لكرة اليد مشوار مصر فى كأس العالم لكرة اليد

خاض منتخب مصر لكرة اليد، 6 مباريات فى المونديال حتى الآن، ثلاثة منها في دوري المجموعات، الدور الأول، حقق الفوز في مباراتين ، الأولى أمام تشيلي 35-29، والثانية أمام مقدونيا 38- 19، بينما خسر المباراة الثالثة، أمام السويد23- 24

وتأهل للدور الرئيسي، ليخوض ثلاث مباريات، حقق الفوز في مباراتين، امام روسيا 28-23 ، والثانية امام بيلاروسيا وفاز عليه، 35-26، وتعادل في المباراة الثالثة أمام سليوفينيا 25-25، ليتأهل كثاني المجموعة لدور ربع النهائي.

مشوار الدنمارك فى كأس العالم لكرة اليد

اما منتخب الدنمارك حامل لقب النسخة الماضية لكأس العالم 2019، خاض 6 مباريات، في دوري المجموعات، والدور الرئيسي، فاز فيها جميعا محققا العلامة الكاملة.

وفاز المنتخب الدنماركي في دوري المجموعات على كل من البحرين 34-10، والكونغو الديمقراطية 39-19 والأرجنتين31-20، وفي الدور الرئيسي فاز على كل من قطر 32-23، واليابان 34-27، وكرواتيا 38-26، ليتأهل اول مجموعته ليواجه المنتخب المصري بدور ربع النهائي في المباراة المرتقبة بينهما اليوم الأربعاء.