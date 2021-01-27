شكرا لقرائتكم خبر عن والتر بواليا يخطف لقب المنحوس بعد إلغاء هدفه الأول مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحق الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى لقب المنحوس بعد إلغاء هدفه الأول مع القلعة الحمراء فى شباك بيراميدز، رغم إقرار أغلب خبراء التحكيم بصحته، فى ظل حاجته الشديدة لهدف يفك النحس الذى يطارده منذ انتقاله للأهلى فى يناير الجارى، وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة فريق الأهلي أمام بيراميدز، والتي أقيمت على استاد الدفاع الجوي ضمن مباريات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري المصرى الممتاز، وبذلك يرتفع رصيد الأهلي لـ21 نقطة ويبقي في القمة مؤقتا لحين إقامة مباراة الزمالك والمقاصة الخميس، ويرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 14 ويصعد للمركز الرابع.

والتر بواليا من هداف الدورى مع الجونة إلى العقم التهديفى مع الأهلى

والتر بواليا خطف الأنطار ونال إعجاب محللى ونقاد كرة القدم، منذ انصمامه إلى الدوري المصرى عبر بوابة الجونة، خصوصا بعد سحبه البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار، بعدما خاض اللاعب 30 مباراة مع الفريق الساحلى، فى الموسم الماضي سجل 13 هدفا وصنع واحدا بمجموع 1421 دقيقة، وشارك بالموسم الحالى مع الجونة فى 5 مباريات فقط نجح في تسجيل 3 أهداف بمجموع 450 دقيقة قبل أن ينتقل إلى القلعة الحمراء وتتوقف عجلة التهديف بعد المشاركة في 6 مباريات.

والتر بواليا لغز فى الأهلي بعد 6 مباريات محلية

الأهلى تعاقد مع بواليا لتدعيم الخط الأمامى لمدة 4 مواسم تبدأ مطلع 2021، بعد أن توسم مسئولو الأهلى خيرا في أن يكون اللاعب إضافة كبيرة للقلعة الحمراء لما يملكه قدرات عالية على المستوى البدني والفني، من حيث السرعة والمهارة والقدرة على استغلال المساحات في دفاع المنافسين، إلى جانب اللعب تحت ضغط لتأتى السفن بما لا تشتهى سفن مسئولي القلعة الحمراء بعد غياب اللاعب عن التهديف رغم مشاركته في 6 مباريات.

مدرب الاهلى يتحدث عن فرص والتر بواليا الضائعة بغرابة

ويرى سامى قمصان المدرب العام للنادى الأهلى أن هناك عوامل خارجية مثل التحكيم ساهمت فى فقدان فريقه لـ6 نقاط من إجمالى 9 مباريات خاضها بالدورى، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: "ظاهرة الفرص الضائعة فى مباريات الأهلى الأخيرة باتت غريبة، والتر بواليا يواجه سوء حظ غريب منذ قدومه للأهلى حتى الهدف الذى سجله تم الغاؤه، ودور الجهاز الفنى إيصال المهاجمين للمرمى".

جمال الغندور يقر بصحة هدف والتر بواليا فى شباك بيراميدز

كشف جمال الغندور، الحكم الدولى السابق، أن هدف والتر بواليا مهاجم فريق الأهلى أمام بيراميدز صحيح بنسبة 100%، وتدخل بواليا مع شريف إكرامى قانونى، ويوجد نص بالقانون الجديد أنه توجد التحامات بين اللاعب وحارس مرمى، ولم يتدخل الـVAR بسبب صافرة جهاد جريشة التى تلغى اختصاصات الفار.

وأوضح جمال الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية، أن فريق الأهلى يستحق ضربة جزاء عقب تدخل أحمد سامى مدافع بيراميدز على قدم محمد شريف مهاجم الأهلى قبل الوصول إلى الكرة، لذلك كان لابد من تدخل الفار لاحتساب ضربة الجزاء وإبلاغ الحكم جهاد جريشة باحتسابها على الفور.