شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. ثابت البطل يمنع إبراهيم حسن من مهاجمة تسوبيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، ويكون لها دور أيضاً فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

وقعت مشادة موسم 99 / 2000 بين إبراهيم حسن لاعب الأهلى السابق، وراينر تسوبيل المدير الفنى الأسبق للفريق فى إحدى المباريات الأفريقية للأهلي، حيث رفض إبراهيم حسن الطريقة التي ألقي بها تسوبيل التعليمات أثناء سير المباراة لينفعل الظهير الأيمن علي المدير الفنى.

وفى غرفة الملابس انفعل إبراهيم حسن على تسوبيل وكاد الأمر يتطور إلى تشابك بالأيدى، إلا أن الراحل ثابت البطل مدير الكرة في الأهلي حال دون تطور الأزمة.

ويعد الألمانى راينر تسوبيل من أفضل المدربين الأجانب الذى تناوبوا على تدريب النادى الأهلى أواخر الألفية الماضية، وتحديدا خلال الفترة من 98 إلى 2000 بعدما نجح فى تحقيق 5 ألقاب مع الفريق الأحمر كانت كفيلة بوضع اسمه كأحد أفضل المدربين الأجانب الذين تولوا تدريب المارد الأحمر.

فتحت النجاحات التى حققها تسوبيل فى الأهلى الباب أمامه لخوض أكثر من تجربة تدريبية بمنطقة الشرق الأوسط وخارجها، حيث درب بعض الأندية الإماراتية والإيرانية ثم العودة من جديد لمصر والتى كانت آخر محطاته فيها تدريب فريق الجونة.

وتولى راينر تسوبيل تدريب النادى الأهلى خلال الفترة من 1998 إلى 2000 خلفا لمواطنه راينر هولمان، وحقق 5 بطولات هى 3 دورى وبطولة النخبة العربية مرتين، إلا أنه لم يحالفه التوفيق فى البطولة الأفريقية أبطال الدورى بعدما خرج من البن الأثيوبى بعدما فضل البطولة العربية على الأفريقية باتفاق مع مجلس الإدارة نظرا للعائد المادى الذى كان يعود على الفريق الكروى من الحصول على البطولات العربية.

واعترف حسام حسن نجم الأهلى الأسبق فى تصريحات إعلامية أن السبب الحقيقى وراء رحيله عن القلعة الحمراء وانتقاله للزمالك هو راينر تسوبيل الذى رحب برحيل التوأم وقتها فى الصفقة التاريخية للقلعة البيضاء، مؤكدا أن المدرب الألمانى كان لا يرغب فى وجوده داخل القلعة الحمراء، بالاتفاق مع الإدارة.