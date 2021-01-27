شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: جريشة استعان بالفار فى لعبتى بواليا وشريف وتأكد من صحة قراراته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أن الحكم الدولى جهاد جريشة الذى أدار مباراة أمس بين الأهلى وبيراميدز بالدورى، استعان بتقنية الفيديو خلال اللقاء ولم يتجاهلها كما يردد البعض، وأوضحوا أن الحكم تواصل عبر السماعة مع حكم الفيديو طارق مجدى الذى أكد له صحة قراراته فى لعبتى والتر بواليا ومحمد شريف لاعبا الأهلى، بجانب أيضا لعبة تراورى لاعب بيراميدز بعد تدخل أيمن أشرف مدافع الأهلى معه ومطالبة البعض بركلة جزاء لبيراميدز، لكن حكم الفيديو أخطر جريشة بأن قراراته سليمة دون الحاجة إلى التأكد بنفسه والتوجه لشاشة الفيديو بالملعب.

فى سياق آخر أخطرت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، الأندية بانتهاء الدورى الحالى فى 30 سبتمبر المقبل على أن ينطلق الموسم الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبر أو منتصف الشهر على أقصى تقدير بحيث تحصل الأندية على فترة راحة لمدة أسبوعين على الأكثر بين الموسم الحالى والموسم المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة للأندية أنه كان يرغب فى إنهاء المسابقة فى شهر يوليو المقبل، إلا أن إقامة 4 مباريات فى يوم واحد بحد أقصى بسبب الفار، يجبر الجبلاية على إنهاء الدورى فى سبتمبر المقبل على أن يبدأ الموسم الجديد فى أكتوبر المقبل.

فيما أغلق مسئولو الأهلى ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس الثلاثاء، باستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى، وبدأ الجهاز الفني يُفكر في العالمية حيث بدء الاستعداد لمونديال الأندية الذي سيُقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل حيث تطير بعثة المارد الأحمر إلى قطر بعد غد ، الجمعة، على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض البطولة العالمية التى يستهلها الأهلي يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يلعب الفائز منهما مع بايرن ميونيخ الالماني في نصف نهائي البطولة.