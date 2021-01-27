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صلاة الاستخارة تحسم مصير انتقال محمد محمود من الأهلى للإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - تحسم صلاة الاستخارة مصير محمد محمود لاعب خط وسط النادى الأهلى من الانتقال لصفوف النادى الإسماعيلى على سبيل الإعارة لنهاية الموسم، وذلك قبل غلق باب القيد الشتوى، حيث أكد اللاعب لعلى أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى الأسبق والمفوض من مجلس إدارة الدراويش لإتمام الصفقة موافقته مبدئياً على الرحيل للقلعة الصفراء لكن طلب مهلة لأداء صلاة الاستخارة ثم إعلان موقفه بشكل نهائى.

الاهلى وافق على إعارة محمد محمود للإسماعيلى

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ووافق مسئولو النادى الأهلى على انتقال محمد محمود لاعب وسط الفريق للإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعد المفاوضات التى تمت على مدار اليومين الماضيين بين الأهلى والإسماعيلى بشأن انتقال لاعب أو أكثر من الأول للأخير فى يناير الجارى على سبيل الإعارة.

 

زيارة أبو جريشة للأهلى لضم 4 لاعبين للدراويش

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جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها نجما الإسماعيلي السابق على أبوجريشة وعماد سليمان للنادي الأهلي أمس الأول الاثنين، للتحدث مع مسئولى القلعة الحمراء بشأن إتمام أكثر من صفقة ، وتحدث أبوجريشة وسليمان مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات حول إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق، وحدد مسئولو الإسماعيلى الرباعى مروان محسن ورامى ربيعة ومحمود وحيد ومحمد وحيد للتعاقد مع بعضهم.

  رحلة محمد محمود مع الأهلى الفرح فى سطرين والباقى كله عذاب 

مباراة واحدة ولم يشارك فيها بالكامل هي عمر علاقة محمد محمود بالأهلى والباقى كله عذاب ، ففى 8 يناير 2019 تلقى محمد محمود خبر إصابته بالرباط الصليبى بعد أول مباراة بقميص النادى الأهلى ليبدأ اللاعب رحلة التعافى من الاصابة التى ظلت 279 يوماً حتى شارك فى أول مران مع ناديه فى 14 أكتوبر الماضى ولم تمر سوى تسعة أيام فقط حتى تلقى اللاعب أسوأ صدمة حينما سقط مجدداً فى مران الأهلى فى 23 أكتوبر الماضى مصاباً بقطع فى الرباط الصليبى بالركبة الأخرى رغم أنه كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة المنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والتى استضافتها مصر فى نوفمبر الماضى وتوج الفراعنة الصغار أبطالا لها بعد وجود اسمه فى القائمة الاولى التى أعلنها شوقى غريب .

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وبعد انتهاء اللاعب من برنامج التأهيل واقتراب عودته للملاعب شهدت الفترة الماضية معاناة محمد محمود من آلام شديدة فى الركبة بمجرد مشاركته فى التدريبات الجماعية أو تدريبات الكرة وأجرى اللاعب أشعة قبل عدة أسابيع أثبتت إصابته بقطع فى غضروف الركبة وسافر اللاعب إلى المانيا للوقوف على حجم الإصابة وإجراء جراحة فى الركبة إذا استدعى الأمر ذلك لكن الأطباء فى ألمانيا أكدوا للاعب أنه لا يُعاني من أى إصابات في الركبة ولا يوجد قطع في الغضروف كما اثبتت الأشعة التى أجراها في القاهرة.

وعاد محمد محمود للقاهرة وخاض تدريبات تأهيلية لعدة أيام وبدأ المشاركة في تدريبات الكرة لكنه كان يشعر بآلام شديدة في الركبة بمجرد المشاركة في هذه التدريبات وبعدما إستمرت هذه الآلام طويلاً لم يجد مسئولو الاهلى أمامهم سوى إجراء جراحة غضروف الركبة للاعب وتم إجراءها  لدى الدكتور أحمد عبد العزيز بالقاهرة ليتقرر غيابه عن الملاعب خمسة شهور أخرى في صدمة قاسية لعشاق الأهلى.

  الإسماعيلى ينتظر عودة محمد محمود فى مارس 

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تأكد مسئولو الإسماعيلي أن محمد محمود سيعود للملاعب منتصف مارس المقبل، حيث يؤدى حالياً برنامجا تأهيليا للتعافى من جراحة الركبة التى أجراها قبل عدة أشهر وبإمكان الدراويش الإستفادة منه  في الفترة المتبقية من الموسم الجاري ، فيما مازالت محاولات الأسماعيلي مُستمرة لإقناع لاعبين آخرين بالانتقال للدراويش خاصة أن محمود الخطيب رئيس الأهلي أبلغ أبوجريشة أنه لا يُمانع في انتقال أي لاعب من الأهلي للإسماعيلي طالما نجح الأخير في إقناعه بارتداء قميص الإسماعيلي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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