شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: أحمد عبد القادر سيكون نجم مصر القادم.. ومصطفى فتحى حالة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع أحمد سامى المدير الفنى لنادى سموحة أن يكون أحمد عبد القادر لاعب الأهلى المعار لفريقه أحد نجوم الكرة المصرية بالسنوات المقبلة، قائلا فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "أحمد عبد القادر خامة كويسة وعنده ثقة فى نفسه وكان ينقصه فقط الشغل الجماعى مع الفريق ولسه قدامه كتير سيكون لاعب ذو شأن كبير فى الكرة المصرية".

ويضيف أحمد سامى "مصطفى فتحى لاعب كبير وكلمته علشان يقبل عرض سموحة لامتلاكه عروضا كبيرة وبأرقام أكبر من عرضنا وبالفعل وافق، وهو لاعب أخلاقه عالية وبيسمع الكلام وده نادر فى اللاعيبة الكبار وبدأ يستجيب تكتيكياً وغيرت طريقة لعبه عن الزمالك وفى الفترة المقبلة سوف يظهر بصورة أفضل من الآن".

وأكمل المدير الفنى لسموحة "كل المباريات التى لعبتها فى الدوري لم أكن استحق الخسارة بها سوى فى مباراة الزمالك، كنا نلعب بصورة جيدة ونصل للمرمى وعلى سبيل المثال مباراة بيراميدز تعادلنا وكنا الاقرب للفوز، قبل المباراة أى حد يقول بيراميدز يكسب بفعل الاسماء الثقيلة التى يضمها ولكن على أرض الواقع لم أري سوى هدف ملغى لنا وكنا الاقرب للفوز".

ويضيف أحمد سامى "أهم حاجة الاستمرارية فى الفوز بالفترة المقبلة والهانى سليمان لايتحمل مسئولية هدف المقاولون العرب، الكرة صعبة عليه وهو حارس كبير".

استعاد فريق سموحة نغمة الانتصارات بالفوز خارج ملعبه على المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة للدورى.

تقدم باسم على صانع ألعاب المقاولون العرب بالهدف الأول في الدقيقة 28 من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء فشل الهانى سليمان حارس سموحة في التعامل معها معلنا عن الهدف الأول لفريقه، وفى اللحظات الأخيرة من الشوط استطاع أحمد عبد القادر إدراك هدف التعادل للموج الأزرق من مجهود فردى لينتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الفريقين .

وفى الشوط الثانى وتحديدا في الدقيقة 68 أحرز الوافد الجديد مصطفى فتحى الهدف الثانى لسموحة من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء وضعها قوية على يمين محمود أبو السعود حارس مرمى المقاولون ليقتنص الفريق السكندرى أغلى ثلاث نقاط، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة ويرتقى للمركز الثامن بجدول المسابقة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 7 نقاط في المركز السادس عشر ويتأزم موقفه بجدول الترتيب .