شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج الفراعنة قبل قمة مصر والدنمارك فى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مصر والدنمارك كرة يد

يتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم خوض اللاعبين مرانا فى الجيم عقب تناول الإفطار يعقبه محاضرة فيديو فى تمام الثانية عشر والربع ظهرا، فى إطار الاستعداد لمواجهة الدنمارك فى السادسة والنصف بمباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية باستاد القاهرة.

كما يتضمن برنامج الفراعنة جلسة مشروبات عقب التوجه إلى صالة استاد القاهرة، فيما يتناول اللاعبين وجبة الغداء ظهرا.



مصر والدنمارك كرة يدويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 . مصر والدنمارك كرة يدويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ انطلاقها، حيث إن المنتخب نجح فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

بينما شهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الاتحاد الروسى و بيلاروسيا وأخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرة اليد محاضرة فيديو صباح اليوم فى برنامج المباراة قبل التوجه إلى صالة استاد القاهرة للمواجهة المرتقبة.

مصر والدنمارك كرة يدكما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك، بين فرنسا مع المجر والسويد مع قطر وإسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد . مصر والدنمارك كرة يدكما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك، بين فرنسا مع المجر والسويد مع قطر وإسبانيا مع النرويج، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كل من الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لإنسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا .