شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جريشة ينجح فى إقناع الطويلة بتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه على الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علم ”الخليج 365” أن على أبو جريشة نجم الإسماعيلى الأسبق وعماد سليمان نجم الدراويش السابق المفوضان من مجلس إدارة الإسماعيلى بإنهاء أزمات فريق الكرة بالفترة الأخيرة تحت مسمى جبهة الإنقاذ عقدا اجتماعا مع محمد الطويلة رئيس نادى نجوم المستقبل خلال الساعات الأخيرة تم خلاله التوصل لاتفاق بتقسيط غرامة الـ20 مليون جنيه الخاصة باللاعب إبراهيم حسن، وذلك على دفعات، ونجح أبو جريشة فى إقناع مسئولى نجوم المستقبل بعدم التصعيد لدى الجبلاية فى الفترة المقبلة حتى يتثنى للدراويش قيد صفقاته الجديدة فى الميركاتو الشتوى.

وأمهل مسئولو اتحاد الكرة النادى الإسماعيلى 30 يوماً تبدأ من اليوم 19 يناير 2021 حتى 18 فبراير المقبل لتسديد غرامة الـ 20 مليون جنيه لنظيره نادى نجوم المستقبل وإلا خصم 6 نقاط من رصيده فى بطولة الدورى بعد إيقاف القيد الشتوى للدراويش، ورفض نادى نجوم المستقبل طلب مسئولى الإسماعيلى بتقسيط غرامة الـ 20 مليون جنيه على دفعات، حتى يقرر اتحاد الكرة التراجع عن قرار إيقاف القيد الشتوى للدراويش تمهيداً للتعاقد مع صفقات قبل 31 يناير الجارى، ورفض مسئولو نجوم المستقبل فكرة تقسيط الغرامة مشددين على ضرورة دفعها كاملة، وهدد اتحاد الكرة النادى الإسماعيلى بتنفيذ تعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بخصم نقاط من رصيده الموسم المقبل إذا لم يسدد 20 مليون جنيه لنجوم المستقبل قبل فبراير المقبل.

وفى وقت سابق، كشف علي أبو جريشة نجم النادي الإسماعيلي السابق عن كواليس الاجتماعات التى شهدتها الفترة الماضية، بين مسئولي الإسماعيلي ونظرائهم في الأهلي والزمالك، وقال أبو جريشة عبر برنامج "بى أون تايم"، "أنا من ابن النادي وأساعد قدر المستطاع، ولكن الأمر جاء بشكل متأخر كان يجب أن يكون في الصيف، والآن في محاولة من النادي والمهندس إبراهيم عثمان، لتقديم أمر طيب، ونشكر الزمالك والأهلي لأنهم يتعاونون معنا بشكل محترم"

وأضاف "بنحاول نلحق قبل غلق باب القيد، وأشكر قطبي الكرة المصرية، الإسماعيلي استقبل 48 هدفا الموسم الماضي وهذا لم يحدث في تاريخ النادي من قبل، ونسعى لتدعيم خط الدفاع والقطبين بيساعدونا.. الجهود التى أقوم بها دون منصب، المهندس أحمد عثمان كان في زيارة الزمالك، وطوال الأسبوع الماضي كان هناك حديث مع الأهلي ومحمود الخطيب وسيد عبد الحفيظ.

وتابع حصلنا على وعد من القطبين بأن يخبرونا باللاعبين المتاحين لضمهم خلال الفترة المقبلة قبل غلق باب القيد.

وأضاف أشيد بلاعبى الإسماعيلي لأنهم يلعبون تحت ضغط كبير جداً، وأرجوا أن يساعدهم الجماهير ونتوقف عن النقد حالياً، ومباراة المحلة لم يحالفنا التوفيق فيها.