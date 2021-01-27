شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يعلن استعارة أحمد صابر من إنبى لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى استعارة أحمد صابر مدافع إنبى لنهاية الموسم بعد الاتفاق على كل بنود الصفقة بين الناديين، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "نجحنا فى استعارة أحمد صابر لدعم دفاع الإنتاج لنهاية الموسم لاسيما أن اللاعب سبق له اللعب للإنتاج ويجيد إعادة الاتزان لدفاعات الفريق الذى يستعد لمواجهات صعبة فى بطولة الدورى".

وأنهت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق صفقة التعاقد مع الدولى الكونغولى إيدى نجوى إمومو لاعب وسط فريق سموحة السابق وفيتا كلوب الكونغولي وذلك قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضمن خطة تدعيم خط وسط الإنتاج لمواجهة تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.