الإنتاج الحربى ينهى صفقة الكونغولى أمومو قبل غلق باب القيد الشتوى

القاهرة - سامية سيد - أنهت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق صفقة التعاقد مع الدولي الكونغولي إيدي نجوي إمومو لاعب وسط فريق سموحة السابق وفيتا كلوب الكونغولي وذلك قبل غلق باب فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ضمن خطة تدعيم خط وسط الإنتاج لمواجهة تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة.

ونجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ويستعد الانتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها الفريق بثلاثة أهداف دون رد.

وقرر اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، تعيين وسام إسماعيل مدرب حراس مرمى نادى إف سى مصر السابق مدرباً لحراس مرمى الإنتاج الحربى فى الجهاز الفنى الجديد الذى يقوده حمادة صدقى مديراً فنياً ومحمد جودة مدرباً عاماً وكريم حلمى مخطط الأحمال، وأبلغ عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر الأسبق حمادة صدقى اعتذاره عن التواجد فى جهازه بمنصب مدرب حراس مرمى الفريق لظروف شخصية.

وكان حمادة صدقى قد فاتح السد العإلى للتواجد فى جهازه التدريبى إلا أن الحضرى طلب مهلة للتفكير فى العرض وحسم بعض الأمور الشخصية المتعلقة به قبل أن يعتذر عن قبول العرض.

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الإدارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الإنتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الإنتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.