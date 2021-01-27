شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض أحمد ناصر للعودة من الاحتراف قبل غلق باب القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل النادى الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع أحمد ناصر المحترف فى نادى تيلستار الهولندى للعودة للدراويش مرة أخرى قبل غلق باب القيد الشتوى، حيث فتحت إدارة القلعة الصفراء خطوط اتصال مع وكيل اللاعب خوفاً من فشل صفقة استعارة رامى ربيعة مدافع الأهلى أو عبد الله بكرى مدافع بيراميدز، وسبق ولعب أحمد ناصر لأكثر من ناد بالدورى الممتاز على رأسهم الزمالك والإسماعيلى والاتحاد السكندرى، قبل أن يقرر خوض تجربة الاحتراف فى أوروبا حتى انتقل لنادى جاريو أوتريخت الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية الهولندى ثم انتقل لتيلستار الهولندى الذى ينافس بدوري الدرجة الاولى الهولندى.

ووافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.