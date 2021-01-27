شكرا لقرائتكم خبر عن منتخبا البرازيل والبرتغال يغادران القاهرة اليوم بعد وداع كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، منتخبي البرازيل والبرتغال، بعد المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021،

التي تستضيفها مصر وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبا دوليًا، وذلك عقب الخروج من البطولة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه من المنتظر أن يتم إنهاء إجراءات بعثتي منتخبي البرازيل والبرتغال وعددهم نحو 45 شخصا، من قبل فريق من العلاقات العامة بمطار القاهرة، وتقديم كافة التسهيلات لإجراءات السفر الخاصة بهم، بعد وداع البطولة.

وخصصت وزارة الطيران المدني، صالة 4 بمطار القاهرة الدولي لاستقبال وسفر المنتخبات وضيوف مصر المشاركين في بطولة اليد للرجال 2021، وسط اتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الخاصة لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن تقديم كافة التسهيلات في إنهاء الإجراءات لضيوف مصر المشاركين في البطولة.