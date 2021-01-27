طارق مصطفى: أوناجم تلقى عروضًا للرحيل عن الزمالك.. وطالبته بالصبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق مصطفى نجم الزمالك السابق والمدرب المساعد بالجهاز الفني للمنتخب المصري الأول، إن مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض وضع الاحتراف أمام عينيه، موضحًا حقيقة تواصله مع محمد أوناجم.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال مدرب المنتخب: "مصطفى محمد (حاطط الاحتراف في دماغه)، يسعى ليخطو خطوة أخرى في مشواره الكروي مثل محمد صلاح ، محمد النني، أحمد حجازي وجميع المحترفين".

وأضاف: "التوقيت المناسب لاحتراف اللاعب عامل أساسي في علاقته مع الجمهور والنادي، من وجهة نظري أن مصطفى محمد عليه باتخاذ خطوة الاحتراف، إمكانياته الفنية العالية ستفيده وبالتالي ستعود على المنتخب".

وعن علاقته بمحمد أوناجم لاعب الزمالك، قال: "أوناجم لاعب جيد، طلب مني النصيحة، شعرت أنه بحالة نفسية سيئة بسبب عدم مشاركته مع الفريق، تحدثت معه وطبت منه الصبر حتى يحصل على الفرصة".

وأكمل: "خلال الفترة الماضية تلقى عرضًا من نهضة بركان المغربي، وعرضين آخرين من الخليج، طالبته بالصبر حتى يحصل على الفرصة لإثبات نفسه".

وأتم: "حاولت إيصال رسالته، وأتمنى الفترة المقبلة أن يكون له دور مع النادي".