مدرب الجونة: الدفع ببواليا أساسيًا كان خاطيء.. والضغوط تزداد عليه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد رضا شحاته المدير الفني لنادي الجونة، أن بيتسو موسيماني نظيره في الأهلي أخطأ في التعامل مع صفقة الكونغولي والتر بواليا المنتقل من الفريق الساحلي للقلعة الحمراء.

وأشار شحاته في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن بواليا كان بحاجة للمشاركة مع الأهلي بصورة تدريجية، لا بالدفع به أساسيًا مما زاد من الضغوط التي وضعت عليه.

وقال شحاته: "من وجهة نظري، كان هناك خطأ في التعامل مع صفقة بواليا وطريقة الدفع به، اللاعب لم يكن بحاجة للدفع به كأساسي مبكرًا بل كان يحتاج للمشاركة خطوة بخطوة".

وأكمل: "الدفع ببواليا سريعًا في تشكيل الأهلي الأساسي على حساب محمد شريف زاد الضغوطات عليه، أهدر مرة، ثم الثانية فالضغوط أصبحت أكثر، فأصبح يهدر أكثر وهكذا".

واختتم: "كنت أتمنى مشاركة بواليا بصورة تدريجية مع الأهلي، لكني أثق في نجاحه مع الفريق، عندما كان لاعبًا في الجونة كان يهدر كثيرًا ثم أصبح هدافًا فجأة، تألقه القادم أمر مفروغ منه".