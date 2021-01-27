كريم حافظ يرد.. هل تواصل مصطفى محمد معه بشأن جالطة سراي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح المحترف المصري كريم حافظ ظهير أيسر فريق مالاطيا سبور التركي، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك لم يتواصل معه بشأن ملف انتقاله لصفوف جالطة سراي.

وشهدت الفترة الماضية رغبة من جانب نادي جالطة سراي للتعاقد مع مصطفى محمد على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف مع أحقية الشراء النهائي.

وأضاف حافظ في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأربعاء، أن ما يتردد من وسائل الإعلام التركية حول رغبة جالطة سراي في التعاقد مع مصطفى محمد.

وأشار حافظ، إلى أن فريق جالطة سراي يحتاج للتعاقد مع مهاجم في الفترة الحالية خاصة أن الفريق يريد الفوز بلقب الدوري ومن ثم المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وانتقل صاحب الـ24 عامًا للحديث عن فترته الحالية مع فريق مالاطيا سبور :"هذا الموسم الأفضل لي حول مشواري الاحترافي".

وتابع :"عندما كنت في فرنسا تلقيت عرضًا من ألمانيا وإسبانيا وتحديدًا من فرايبورج وألافيس إلا أن الصفقة لم تنته لأسباب مادية مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة".

وعن موقفه من الانتقال للأهلي والزمالك، أوضح :"شرف لي الانتقال سوى للأهلي أو الزمالك، لكن لم تحدث أي مفاوضات بصورة رسمية أو غير رسمية".

ويمتلك كريم حافظ عقدًا مع مالاطيا سبور حتى عام 2023، حيث استطاع لاعب وادي دجلة الأسبق المشاركة في 16 مباراة بالدوري التركي ليصنع أربعة أهداف حاسمة.

جدير بالذكر أن فريق مالاطيا سبور يحتل المركز التاسع برصيد 27 نقطة بعد مرور 20 جولة من منافسات الدوري التركي.