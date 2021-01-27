"المونديال ممكن".. الخليج 365 يكشف كيف تفكر "رابطة جماهير الأهلي بقطر" لاستقبال البعثة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أيام قليلة تفصل النادي الأهلي عن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه كأثر الفرق مشاركة في المنافسة العالمية، حيث من المقرر أن تنطلق فعاليات البطولة في قطر خلال الفترة بين الرابع من شهر فبراير المقبل وحتى يوم 11 من الشهر ذاته.

بدأت الاستعدادات على قدم وساق سواء داخل النادي الأهلي بدءًا من مجلس إدارته الذي استقر على رئاسة محمود الخطيب للبعثة مرورًا بالجهاز الفني واللاعبين واصطحاب الجميع إلى قطر، أما على المستوى الجماهيري فقد بدأت رابطة جماهير النادي الأهلي في قطر هي الأخرى استعداداتها لاستقبال البعثة والاحتفال بالحدث العالمي.

الخليج 365 تواصل مع المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة جماهير النادي الأهلي في قطر الذي بدوره كشف العديد من التفاصيل حول تكوين الرابطة والاستعدادات لمساندة الفريق الأحمر في البطولة.

بدأ أبو العلا حديثه: "تأسست الرابطة عام 2016 في قطر، وحصلت على شرف رئاستها بالانتخاب، وتضم الرابطة حتى الآن ما يقرب من 61 ألف مشجعًا من جماهير النادي الأهلي في قطر".

وأضاف: "منذ اليوم الأول الذي تلا حصول الأهلي على لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، بدأنا الاستعدادات لاستقبال بعثة الأهلي ، والمشاركة في فعاليات البطولة بشكل عام".

وتابع: "كل الأمور بدت مختلفة بسبب التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، كان لدينا تخوف كبير من لعب البطولة بدون جمهور لأن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) كان مصممًا على غياب الجماهير، إلا أن قطر اعتبرت الأمر بمثابة تحدٍ لها لإثبات قدرتها على تنظيم البطولة تحت أي ظرف، وبالفعل تمت الموافقة على الحضور الجماهيري بنسبة 30% فقط".

وواصل: "كما يعلم الجميع، فإن كل الفرق المشاركة بالبطولة ستخضع للفقاعة الصحية التي تطبقها مصر حاليًا خلال استضافتها لبطولة كأس العالم لليد، لن يكون هناك أي تواصل مع البعثة بشكل قريب أو من بعيد، حتى أن المؤتمرات الصحفية ستقام بنظام الأونلاين".

وأكمل: "فكرنا كيف سندعم الفريق الأحمر خلال البطولة في ظل تلك التدابير الاحترازية، أيقنا أننا لن نستطيع استقبال البعثة في المطار، لكن تطرق إلى أذهاننا أن نقوم بتجهيز مناطق انتظار على طول الطريق المؤدي للبعثة من المطار إلى فندق الإقامة".

واستطرد رئيس الرابطة حديثه: "سنرفع لافتات دعم ومساندة للاعبين، سنخبرهم أننا كجمهور سنكون الداعم الأساسي والرئيسي للفريق خلال البطولة".

وبسؤاله عن الاستعدادات داخل الملعب وعما إذا كان هناك "تيفو" خاص، قال: "الحضور الجماهيري في مباراة لن يتجاوز الـ12 ألف مشجع من جماهير كلا الناديين، لكن جماهير الأهلي أكثر عددًا، ففور طرح تذاكر البطولة على الموقع الخاص لفيفا سيطرت جماهير الأهلي على ما يزيد من نصف التذاكر، فريق الدحيل كبير لكن ليس له جماهيرية كبيرة".

وعاد ليكمل: "كما ذكرت بدأنا استعداداتنا للبطولة منذ فترة طويلة، قمنا بتجهيز لافتات (تيفو)، كانت الأولى تخص الحصول على اللقب الأفريقي التاسع وتشمل عبارة (القاضية ممكن) وصورة لمحمد مجدي أفشة نجم الفريق، التيفو الثاني كان تكريمًا لمجلس إدارة النادي الأهلي ومؤمن زكريا، أما الثالث فكان لجماهير الأهلي بشكل عام، كما كانت عبارة (المونديال ممكن) ستزين الملعب".

وتابع: "أرسلنا التصميمات إلى اللجنة المنظمة التي بدورها تتخذ القرار بعد مراجعة الاتحاد الدولي، وللأسف تم الرفض من قبل فيفا بسبب قواعد فيروس كورونا والتي تضمن التباعد الاجتماعي بين الجماهير".

وواصل أبوالعلا حديثه: "على هامش البطولة هناك فعاليات مجهزة للجالية المصرية، ركن تراثي لمصر وآخر تاريخي للأهلي وسيتم عرض بعض مقتنيات للنادي من بطولاته".

وعن توقعاته لمشوار الأهلي في البطولة، قال: "المونديال ممكن كما كانت القاضية ممكنة، هذا هو شعارنا الآن، الأهلي فريق جماعي، متكامل ولا يعتمد على عنصر واحد، الأهلي ليس فريق اللاعب الواحد، الدحيل فريق يعتمد على عناصر فردية بحتة، إمكانياتهم أعلى بكثير من لاعبي الاهلي (مخيفة)، لكنهم في النهاية أفراد ولا يلعبون وسط منظومة، لو لعبنا بشكل جماعي ومنظم سنفوز".

وأتم: "في حالة تخطينا الدحيل، أتوقع أن نقدم نتيجة إيجابية أمام بايرن ميونخ بطل أوروبا لعدة أسباب، أولها أن المباراة ليس لها معايير، نعم بايرن مستواه مميز هذا الموسم لكنه ليس بالمرعب، الأهلي سيسبقه في الدخول لأجواء البطولة، سيعتاد على الأجواء مبكرا، الأهلي قدم نتائج إيجابية أمام كل الفرق العالمية اللي واجهها من قبل.. الأهلي لا يهتز أمام الفرق الكبرى".