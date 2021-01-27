مدرب المنتخب يوضح.. العلاقة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز.. وضم وجوه جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال طارق مصطفى المدرب العام لمنتخب مصر إن معسكر الفراعنة المقبلة قد يشهد انضمام وجوه جديدة لقائمة المنتخب، مضيفًا أن الجهاز الفني لا يخشى توتر العلاقة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز لأن الحب والاحترام هم من يحكم العلاقة بين الجميع.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "بي أون تايم" المذاع عبر قناة "أون تايم سبورتس"، قال مصطفى: "أولًا أبارك لمنتخب اليد على وصوله لمنافسات ربع نهائي مونديال اليد، وأتمنى لهم التوفيق في مباراة اليوم ضد الدنمارك".

وأضاف: "المنتخب الوطني عانى بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب تبعات فيروس كورونا، لم نستطع خوض مباريات ودية لمنح الفرصة للأهلي والزمالك للاستعداد لبطولة أفريقيا وبالفعل نجحا للوصول إلى النهائي".

وأضاف: " خلال الفترة الماضية وصل اللاعبون لمرحلة فنية وبدنية بشكل جيد، حسام البدري (مدرب المنتخب) وضع برنامج للجهاز الفني يتضمن متابعة كل المباريات لاختيار أفضل العنناصر المتاحة في الوقت الحالي".

وتابع: "الجميع يتمنى الانضمام للمنتخب، نحاول أن نعتمد في اختياراتنا على العدل، نقوم بعرض وجهات نظرنا وفي النهاية القرار للبدري".

وواصل: "وضعنا تصور مبدئي لقائمة معسكر مارس، هناك لاعبين ظهروا بشكل جيد ولديهم شخصية المنتخب، بعض اللاعبين حافظوا على مستواهم قبل وبعد كورونا.. كل مرحلة لها لاعبيها".

وأكمل: "قوام المنتخب معظمه من الأهلي، الزمالك وبيراميدز، والفترة المقبلة قد تشهد انضمام وجوه جديدة على المنتخب، الأهم الاستمرارية في الأداء الجيد والمشاركة بشكل مستمر مع أنديتهم".

وبسؤاله عما إذا كان الجهاز الفني للمنتخب يخشى توتر العلاقة بين لاعبي الأهلي وبيراميدز في المعسكر، قال: "لا نفكر في تلك الأمور، خلال المعسكر ليس هناك لاعب أهلي أو لاعب بيراميدز، الحب والاحترام هم من يحكم العلاقة بين الجميع".

وعما إذا كان الضغط الجماهيري يجبر الجهاز الفني على اختيار او استبعاد لاعب، قال: "الأهم بالنسبة لنا مصلحة المنتخب، منتخب مصر أكبر من الجميع".