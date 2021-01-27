الخليج 365 يكشف.. هل يلحق محمد هاني بمباراة الدحيل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن - ريهام حمدي:

كشف أحمد أبو عبلة طبيب فريق الأهلي، أن لاعب الفريق محمد هاني تعرض لإصابة بشد خفيف في العضلة الخلفية خلال لقاء بيراميدز.

وشارك محمد هاني أساسيًا في مباراة بيراميدز والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف في لقاء أقيم مساء أمس الثلاثاء ضمن مباريات دوري we المصري.

وأشار طبيب الأهلي، في تصريحات عبر "الخليج 365" إلى أن مدة غياب هاني قد يكون بين خمسة أيام أو لأسبوع فقط مما يعني إمكانية لحاقه بمباراة الدحيل القطري في بطولة كأس العالم للأندية والتي تنظمها قطر.

ومن المقرر أن يخضع الفريق لمسحة طبية، اليوم الأربعاء، قبل السفر إلى قطر من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والتي تّعد المناسبة السادسة التي يشارك بها الأهلي.

ويبدأ الأهلي مشواره في مونديال الأندية بمواجهة الدحيل يوم الرابع من فبراير المقبل ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الأهلي والدحيل فريق بايرن ميونيخ بطل دوري أبطال أوروبا في نسختها الأخيرة.