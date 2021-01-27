الامارات | بالتفاصيل.. نتائج قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الاسيوي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. نتائج قرعة دور المجموعات لكأس الاتحاد الاسيوي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سحبت الاربعاء عبر تقنية فيديو الاتصال قرعة دور المجموعات للنسخة الأكبر من مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بمشاركة 39 ناديا.

ورُفع عدد الاندية من 36 إلى 39 مع اعتماد مجموعة إضافية لمنطقة الوسط.

وضمت منطقة غرب آسيا ثلاث مجموعات، جنوب آسيا مجموعة، الوسط مجموعتين، الآسيان ثلاث مجموعات والشرق مجموعة واحدة.

وستقام مباريات دور المجموعات بنظام التجمع بالمناطق الجغرافية الخمس من دور واحد كما أعلن الاتحاد القاري الاثنين الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتنطلق المنافسات في مناطق الجنوب والوسط والشرق اعتباراً من 14 مايو، قبل أن تنطلق منافسات الغرب يوم 23 مايو، على أن تجري مباريات منطقة آسيان في الفترة من 22-28 يونيو.

ويقام ذهاب نصف نهائي الغرب يومي 13 و14 سبتمبر، على أن تجري مباريات الإياب بعد أسبوعين، في حين يقام قبل نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يومي 10 و11 أغسطس.

ويقام نهائي مناطق الجنوب والوسط والشرق من مباراتي ذهاب وإياب يومي 11 و25 أغسطس، في حين يقام نهائي منطقة آسيان من جولة واحدة يوم 25 آب/أغسطس، ونهائي منطقة الغرب من جولتين يومي 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

وفي ما يتعلق بقبل نهائي المناطق فيقام من مباراتي ذهاب وإياب في الفترة 14-15 و28-29 أيلول/سبتمبر، على أن يقام الدور النهائي يومي 20 أكتوبر و3 نوفمبر.

ويقام نهائي مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي يوم 26 نوفمبر.

وتقام المنافسات بنظام الدوري من مرحلة واحدة، فيما يحصل الفائز بلقب البطولة القارية الرديفة على مقعد في الدور التمهيدي بدوري أبطال آسيا 2022.

وكانت بطولة العام الماضي قد ألغيت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد بعد احراز العهد اللبناني لقب النسخة الأخيرة في 2019، فيما يحمل الكويت الكويتي والقوة الجوية العراقي الرقم القياسي مع ثلاثة ألقاب مقابل اثنين للفيصلي الاردني.

في ما يلي نتائج القرعة:

* غرب آسيا

- المجموعة الأولى: العهد (لبنان)، الحد (البحرين)، الوحدة (سوريا)، النصر (عمان).

- المجموعة الثانية: السلط (الأردن)، مركز بلاطة (فلسطين)، الأنصار (لبنان)، المحرق (البحرين).

- المجموعة الثالثة: تشرين (سوريا)، السيب (عمان)، الفيصلي (الأردن)، المتأهل من التصفيات (سوريا/الكويت).

* جنوب آسيا

- المجموعة الرابعة: موهون باغان (الهند)، باشوندارا (بنغلادش)، مازيا سبورتس (المالديف)، المتأهل من التصفيات.

* وسط آسيا

- المجموعة الخامسة: رافشان (طاجيكستان)، دوردوي (قرغيزستان)، آهال (تركمانستان).

- المجموعة السادسة: إيه جي ام كي أو ناساف (أوزبكستان)، التين عسير (تركمانستان)، خوجاند (طاجيكستان)، الاي (قرغيزستان).

* آسيان

- المجموعة السابعة: هانوي (فيتنام)، بالي يونايتد (إندونيسيا)، بوينغ كيت (كمبوديا)، المتأهل من التصفيات (1).

- المجموعة الثامنة: قدح (ماليزيا)، ليون سيتي سيلورز (سنغافورة)، سايغون (فيتنام)، المتاهل من التصفيات (2).

- المجموعة التاسعة: كايا أيلويلو (الفلبين)، شان يونايتد أو أياياوادي يونايتد (ميانمار)، تيرينغانو (ماليزيا)، غيلانغ يونايتد (سنغافورة).

* شرق آسيا

- المجموعة العاشرة: ايسترن لونغ ليونز (هونغ كونغ)، تاينان سيتي (الصين تايبيه)، اتلتيك (منغوليا)، لي مان (هونغ كونغ).



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