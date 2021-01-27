الامارات | بالفيديو.. نطحة إيبرا للوكاكو وخروج الحكم مصابا في ديربي ميلان

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نطحة إيبرا للوكاكو وخروج الحكم مصابا في ديربي ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد ديربي مدينة ميلانو الإيطالية أمس واقعة مثيرة للجدل بين زميلين سابقين في نادي مان يونايتد الانجليزي، ويتعلق الأمر بمهاجم ميلان النجم السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش، ومهاجم الإنتر، البلجيكي لوكاكو.

واشتبك اللاعبان قبل دقائق من نهاية الشوط الأول من مباراة ربع النهائي في كأس إيطاليا، وقام زلاتان بنطح لوكاكو، ليحصل اللاعبان على بطاقة صفراء.

وبدأ الشجار بين اللاعبين، حين اعترض لوكاكو بشدة على لاعب ميلان رومانيولي بسبب تدخل عنيف، ليتدخل إيبرا بقوة ويدفع لوكاكو، فقام الاثنان بالاشتباك بالرأس، مع تبادل كلمات خارجة بينهما.

والتقطت ميكروفونات الملعب، سب لوكاكو لإيبرا بكلمات قبيحة ودعوته لـ"المبارزة" في ممر غرف تبديل الملابس، ورد عليه إيبرا بعنف وبالسب أيضا. وفي الشوط الثاني حصل السويدي على الصفراء الثانية، بعد تدخل عنيف بحق لاعب الانتر كولاروف، ليقرر الحكم طرده، الأمر الذي تسبب في تراجع فرص فريقه، قبل أن يسجل البديل الدانماركي إريكسون هدف التأهل في الدقيقة 90. وكان إيبرا قد سجل هدف ميلان، قبل أن يرد عليه لوكاكو في الشوط الثاني من خلال ركلة جزاء. وشهدت المباراة كذلك واقعة أخرى غريبة، بتعرض الحكم باولو فاليري للإصابة ليغادر الملعب قبل نهاية اللقاء بعشرين دقيقة.

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