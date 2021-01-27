شكرا لقرائتكم خبر عن ايمن حفنى الحاوى المخلص فى ميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ايمن حفنى لاعب الزمالك السابق طلب العودة إلى ناديه وإنهاء مسيرته الكروية فى النادى الذى يعشقه، على أن تكون عودة ايمن حفنى واللعب فى الفريق الأبيض بدون أى مقابل مادى.



ايمن حفنى يطلب إنهاء مسيرته فى الزمالكوتم تداول بيان ايمن حفنى بخصوص رغبته فى إنهاء مسيرته بنادى الزمالك وسط ترحيب من الجماهير البيضاء التى ترى أن حق اللاعب على ناديه الاعتزال بالتيشيرت الأبيض وإنهاء مسيرته فى بيته الزمالك.

ايمن حفنى رغم رحيله عن الزمالك فى الموسم الماضى إلى المقاصة، لكنه لم يوفق فى تجربتيه خارج القلعة البيضاء سواء مع المقاصة أو المقاولون العرب، خاصة أن انتقاله للفريق الفيومى واجه أزمة فى القيد بسبب خطأ إدارى ومع المقاولون لم يشارك سوى فى مباراة أمام طنطا لدقائق قليلة فى يناير من العام الماضى.

أتمنى أن يظل اسمى مرتبطا بنادى الزمالك للأبد، لا أريد أى عقود ومستعد أن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أنى أمتلك القدرات على مساعداته فى بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمى بدون حتى تواجد بالمران لن آتى، لا أريد أي شيء سوى أن أعتزل بقميص النادى الذى عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمرى".

وفى المقابل رحب مسئولو اللجنة التى تدير الزمالك بعودة أيمن حفنى ووصفه باللاعب المحترم ولابد من تكريمه بسبب انتمائه للزمالك، ورغبته في أن تكون نهايته واعتزاله بالقميص الأبيض و أنه لابد من تكريمه بأى شكل يتم الاتفاق عليه من قبل اللجنة.