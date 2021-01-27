شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الطلائع ينهى استعداداته لمواجهة البنك الأهلى فى غياب بسيونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم، اليوم الأربعاء، فريق طلائع الجيش استعداداته لمواجهة فريق البنك الأهلى، المقرر لها الثانية والنصف ظهر غد الخميس باستاد كلية الشرطة بالعباسية، فى الجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ومن المقرر أن يقود الثنائى أحمد عبد العزيز وياسر على المدربان المران الختامى للطلائع بعد إصابة عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للفريق بفيروس كورونا واستبعاده من إدارة مباراة البنك الأهلى لحين تعافيه من الفيروس اللعين.

ومن المقرر أن يدخل الطلائع معسكراً مغلقاً الليلة استعداداً للمباراة التى يبحث فيها الفريق عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى بالدوري ضمن خطة تحسين وضع الفريق في جدول المسابقة.

ويحتل البنك الأهلى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في واحدة وتعادل في خمسة مباريات وخسر ثلاثة مباريات وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا، فيما يحتل الطلائع المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في لقاء و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 14 هدفا.

فى سياق آخر وافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفي الزناري مدافع مواليد 99، للنادي الإسماعيلي لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش إن مجلس إدارة ناديه وافق على إعارة الثنائى للدراويش فى إطار علاقة الود والتعاون التى تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادى طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.