شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الإنتاج الحربى يتعاقد مع بوسكا حارس المصرى لمدة موسمين ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدى مدير الكرة وحمادة صدقى المدير الفنى للفريق فى التعاقد مع أحمد بوسكا حارس مرمى المصرى البورسعيدى لمدة موسمين ونصف قبل غلق باب القيد الشتوى، وذلك لتدعيم مركز حراسة المرمى بالفريق والذى يعانى منذ انتقال عامر عامر حارس مرمى الإنتاج لصفوف سيراميكا فى الميركاتو الصيفى الآخر، وكان يتبقى لـ بوسكا موسم فى عقده مع المصرى، إلا أنه فسخ التعاقد بعد تنازله عن مستحقاته.

ولعب بوسكا 48 مباراة بقميص المصرى واستقبلت شباكه 49 هدفا، وفى وقت سابق نجحت لجنة التعاقدات بنادى الإنتاج الحربى فى التعاقد مع محمد إبراهيم الشهير بسوستة لاعب الوسط المدافع لمدة موسمين ونصف الموسم، ولعب سوستة لأندية المقاولون العرب وأسوان، ونال إعجاب الجهاز الفنى بقيادة حمادة صدقى ليوقع على العقد فى حضور اللواء أشرف عامر رئيس نادى الآنتاج الحربى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ويصبح أولى صفقات الإنتاج فى الميركاتو الشتوى الحالى.

ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدورى الممتاز، وأغلق الجهاز الفنى للإنتاج الحربى صفحة مباراة طلائع الجيش التى أقيمت عصر الجمعة باستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز وخسرها ألفريق بثلاثة أهداف دون رد.