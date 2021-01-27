شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقرر استمرار العجوز وصابر فى الإدارة الفنية للدراويش أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان على استمرار أحمد العجوز المدير الفنى للدراويش وعطية صابر المدرب العام للفريق فى مهمة الإدارة الفنية لفريق الكرة فى مباراته المقبلة مع بيراميدز المقرر لها السابعة والنصف مساء السبت المقبل، باستاد الإسماعيلية، فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز، لحين الاستقرار على مدير فنى جديد للدراويش.

وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع كرة القدم، تعيين أسامة خليل مديرا رياضيا للنادى.

وخطف غزل المحلة نقطة من النادى الإسماعيلى بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة.

جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ VARعن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى من التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا.

فى سياق آخر وافق نادى طلائع الجيش على إعارة حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للفريق ومصطفى الزنارى مدافع مواليد 99، للنادى الإسماعيلى لنهاية الموسم الحالي.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادي طلائع الجيش أن مجلس إدارة ناديه وافق علي إعارة الثنائي للدراويش في إطار علاقة الود والتعاون التي تجمع الناديين وحرصا من مجلس إدارة نادي طلائع الجيش علي مساعدة الاسماعيلي في ازمته الراهنة.