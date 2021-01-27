قمصان: "الأشعة" تحسم موقف هاني من المونديال.. وفقدنا 6 نقاط بسبب عوامل "غير فنية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، إن الاشعة ستحسم موقف محمد هاني من الدخول في قائمة الفريق الأحمر التي تستعد لبطولة كأس العالم للأندية، مضيفًا أن الفريق فقد 6 نقاط خلال 9 جولات بسبب عوامل "غير فنية".

وتعرض هاني للإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي ضد بيراميدز التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري we المصري وانتهت بالتعادل السلبي.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" المذاع عبر محطة راديو "أون سبورت"، قال قمصان: "نعاني من سوء التوفيق خلال الفترة الماضية، أهدرنا العديد من الفرص السهلة، والتر بواليا يواجه سوء حظ حتى الهدف الذي أحرزه لم يتم احتسابه".

وتابع: "أهدرنا 6 نقاط خلال 9 مباريات بسبب عوامل خارجية (ليست فنية)، هدف ملغي صحيح أمس أمام بيراميدز، ركلات جزاء لا تحتسب، لم نقصر كجهاز فني أو كلاعبين، لكن في النهاية تلك هي كرة القدم".

وواصل: "علينا مواصلة سعينا وكفاحنا نحو البطولة، كل الفرق مستعدة هذا الموسم بشكل جيد، وبطولة الدوري هذا الموسم أقوى من الموسمين الماضيين".

وعن الاستعدادات لخوض غمار منافسات كأس العالم للأندية، قال مدرب الأهلي: "تابعنا مباريات فريق الدحيل القطري خلال الفترة الماضية، لديهم لاعبين مميزين وعلى مستوى عالٍ، أمامنا تحدٍ كبير ومسئولية كبيرة، الأهلي هو أكثر الفرق مشاركة في كأس العالم للأندية، الأهم هو أن نبدأ البطولة بمكسب".

وعن موقف هاني من قائمة المونديال بسبب الإصابة، قال: "هاني أجرى أشعة ستظهر نتيجتها خلال ساعات وبناء عليها سيتحدد موقفه من القائمة، لكننا سنصطحب كل اللاعبين إلى قطر".

وعما أثير حول انضمام محمد محمود ومحمود وحيد إلى صفوف الإسماعيلي، قال: "لا أعلم شئ عن الأمر".

وبسؤاله عن موقف المصابين، قال: "نيدفيد سيعود للتدريبات عقب عودتنا من رحلة قطر، محمود متولي أمامه ما يقرب من شهر كذلك محمد محمود".