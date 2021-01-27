"الموعد الخميس".. خطوة جديدة تقرب مصطفى محمد من الانتقال لجالطة سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الأربعاء، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، سيغادر إلى تركيا غدًا الخميس من أجل الانتقال لصفوف جالطة سراي التركي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأفادت صحيفة "milliyet" التركية، أن مصطفى محمد سينتقل على سبيل الإعارة لصفوف جالطة سراي لمدة عام ونصف مقابل 2 مليون دولار.

وأشارت الصحيفة، إلى أن نادي جالطة سراي لديه الإمكانية في ضم مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل دفع أربعة ونصف مليون دولار.

وكان فاتح تريم المدير الفني لفريق جالطة سراي عبّر عن رغبته مؤخرًا في تدعيم هجومه من خلال التعاقد مع هداف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وشهدت الفترة الماضية ارتباط مصطفى محمد بالانتقال لصفوف سانت ايتيان الفرنسي وجالطة سراي إلا أن إدارة الزمالك رفضت التخلي عن اللاعب لصالح النادي الفرنسي بعد تصريحات رئيس النادي الأخيرة بشأن رغبة بعض الأشخاص في الحصول على "عمولة" من بيع اللاعب.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد شارك مع الزمالك في ثلاث مباريات كان آخرها أمام أسوان والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي مساء السبت الماضي.