ظهير الدنمارك: مصر قد تطيح بنا من المونديال في حالة واحدة.. ونحن المرشح الأول للقب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نيكولاي نيلسن لاعب منتخب الدنمارك لكرة اليد، أن فريقه يعد المرشح الأول للتتويج ببطولة العالم المقامة حاليًا في مصر، والتي وصلت إلى دور الثمانية الذي يقام اليوم، الأربعاء.

وأشار نيلسن في تصريحات نشرها موقع التليفزيون الدنماركي، إلى أن فريقه يدرك جيدًا الأثر السلبي لغياب الجماهير عن التواجد في مواجهة أحفاد الفايكينج ضد مصر.

وقال نيلسن: "نحن المرشح الأول للفوز ببطولة العالم، ويجب أن نكون البطل، إذا نظرنا لكل لاعب على حدة سنجد أننا أفضل فريق".

وأكمل: "نعلم جيدًا أن مواجهة مصر بدون حضور الجماهير سيكون فرصة رائعة لنا، وعلينا استغلال هذا الأمر الذي يمثل صدمة لهم".

واختتم: "إذا كنا في حالة سيئة أمام مصر سنصبح خارج بطولة العالم، لذلك علينا أن نثبت أننا نقدم مستوانا الرائع في الوقت المطلوب".

الجدير بالذكر أن الدنمارك ومصر سيلتقيا وجهًا لوجه مساء اليوم، الأربعاء، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد، باستاد القاهرة الدولي.