مدرب الدنمارك عن مواجهة مصر: كل النتائج أصبحت واردة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نيكولاي جاكوبسون المدير الفني لمنتخب الدنمارك، أن كل النتائج أصبحت واردة الحدوث لفريقه لطالما وصل إلى مرحلة متقدمة من بطولة العالم لكرة اليد.

وأشار جاكوبسون في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للتليفزيون الدنماركي، إلى أن فريقه سيجد صعوبة في اللقاءات المقبلة على الرغم من كونه المرشح الأول للتتويج باللقب.

وقال المدير الفني للدنمارك: "إذا نظرنا للمباريات الماضية من البطولة، منتخب الدنمارك قوي للغاية والمرشح الأبرز للقب".

واختتم: "لكن علينا دومًا التفكير في أنه طالما وصلنا إلى دور الثمانية فإن كل النتائج باتت مفتوحة وواردة الحدوث".

وسيدخل المنتخب الدنماركي في مواجهة قوية ضد مصر -مستضيف البطولة- مساء اليوم الأربعاء، في إطار مباريات دور الثمانية من بطولة العالم لكرة اليد.