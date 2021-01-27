الخليج 365 يكشف موقف الزمالك من عودة أيمن حفني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

كشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن هناك جسلة ستتم بين اللجنة المكلفة بإدارة القلعة البيضاء مع اللاعب أيمن حفني خلال الساعات المقبلة.

وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه- في تصريحات عبر "الخليج 365" اليوم الأربعاء، أن الجلسة تأتي من أجل بحث طلب اللاعب بشأن عودته مجددًا لنادي الزمالك.

وكان أيمن حفني كتب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" في الساعات الماضية أنه يرغب في الاعتزال بقميص الزمالك، مؤكدًا أنه يريد العودة من جديد للعب في صفوف الفريق الأبيض مجانًا.

وأشار المصدر، إلى أن هناك ترحيب كبير من اللجنة المسؤولة عن إدارة النادي بعودة حفني، لافتًا إلى أن سيتم البحث عن طلبه مع إدارة الكرة والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جيمي باتشيكو.

وسبق لأيمن حفني وأن لعب في صفوف الزمالك خلال موسم (2014 - 2015) قادمًا من طلائع الجيش قبل أن يرحل إلى صفوف مصر المقاصة في موسم (2019 - 2020).

واستطاع صاحب الـ35 عامًا أن يحقق رفقة الزمالك بطولة الدوري في موسمه الأول والتتويج بلقب الكونفدرالية الأفريقية، إلى جانب الفوز بلقب كأس مصر في ثلاث مناسبات.