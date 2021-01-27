تعرف على موعد مباراة مصر والدنمارك بمونديال اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد علام:

نحن على موعد مع مواجهات قوية ضمن منافسات دور الثمانية بالنسخة الـ27 لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، المقامة في ارض الكنانة والتي تنتهي فعالياتها يوم الأحد 31 يناير الجاري.

وسيكون منتخب مصر على موعد مع صدام ناري عندما يلتقي منتخب الدنمارك حامل اللقب في دور الثمانية لمونديال اليد، وستكون هناك ثلاث مباريات قوية أيضا ضمن نفس الدور بالمسابقة العالمية.

كما سيشهد اليوم منافسات على كأس الرئيس للترضية، وتحديد المراكز من الـ25 إلى الـ30.

وستنقل المباريات عبر قنوات اون تايم سبورتس.

إليكم مواعيد مباريات اليوم:

دور الثمانية

مصر أمام الدنمارك في السادسة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة.

السويد تواجه قطر في التاسعة والنصف مساء على صالة استاد القاهرة.

مواجهة قوية بين أسبانيا والنرويج في التاسعة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

وصدام قوي بين فرنسا البطل التاريخي لبطولة العالم مع المجر في التاسعة والنصف على صالة حسن مصطفى باكتوبر.

كأس الرئيس

الكونغو الديمقراطيه، تواجه تشيلى في الرابعة عصرا على تحديد المركز الـ27 على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.

ويلتقي منتخب المغرب مع أنجولا في السادسة والنصف مساء على تحديد المركز الـ29 على صالة دكتور حسن مصطفى.

بينما يلتقي منتخب تونس مع النمسا على تحديد المركز الـ25 والفائز بالمباراة يتوج بكأس الرئيس ( للترضية ) وتقام المباراة في السادسة والنصف مساء على صالة العاصمة الإدارية الجديدة.