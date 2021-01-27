شكرا لقرائتكم خبر عن فراعنة اليد فى مهمة شرسة أمام الدنمارك فى ربع نهائى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فى السادسة و النصف مساء اليوم الأربعاء ، منتخب مصر لكرة اليد نظيره الدنماركى " بطل العالم فى النسخة الأخيرة " بمباريات دور ربع نهائى بطولة العالم التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى، وذلك على الصالة المغطاه الرئيسية بإستاد القاهرة .

ويسعى منتخب مصر فى هذه المباراة إلى تحقيق الفوز بتقديم أداء قوى مثلما ظهر فى جميع مباريات البطولة منذ إنطلاقها ، حيث أن المنتخب نجح فى الدور الأول فىتحقيق الفوز على كلا من ، تشيلى 35 / 29 ثم مقدونيا بنتيجة 38 / 19 قبل الخيارة المحبطة أمام السويد بفارق هدف وحيد 24 / 23 .

بينما شهد الدور الرئيسى فوز منتخب مصر على الإتحاد الروسى و بيلاروسيا و أخيرا التعادل مع سلوفينيا بنتيجة 25 / 25 ليتأهل المنتخب كثان المجموعة الرابعة ليصطدم بالمنتخب الدنماركى .

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر لكرةاليد محاضرة فيديو صباح اليوم فى برنامج المباراة قبل التوجه إلى صالة إستاد القاهرة للمواجهة المرتقبة .

ومن جانبه أكد كريم هنداوى حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد أن المنتخب سيخوض اللقاء من أجل تحقيق هدف الوصول إلىالمربع الذهبى دون التفكير فى مواجهة بطل العالم ، مشيرا إلى أن المواجهة صعبة بالتأكيد و لكننا نمتك عظيمة قوية و منتخب قوى ينجح فى تخطى عقبة أى فريق بالمونديال .

كما يشهد دور ربع نهائى البطولة مواجهات قوية بخلاف مباراة مصر والدنمارك ، واجهات بين فرنسا مع المجر و السويد مع قطر و إسبانيا مع النرويج ، بينما يقام دور نصف النهائى يوم الجمعة المقبل على أن يقام الدور النهائى يوم الأحد .

فيما تشهد مواجهات تحديد المراكز لقاءات بين كلا من ، الكونغو الديمقراطية مع تشيلى لتحديد المركز الـ 27 و تونس مع النمسا لتحديد المركز الـ 25 و أنجولا مع المغرب لتحديد المركز الـ 29 ، بينما لم يلعب لقاء تحديد المركزالـ 31 بين كاب فيردى و كوريا الجنوبية لإنسحاب كاب فيردى من الدور الأول بسبب حالات كورونا .