شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أوباما يعيد الزمالك للكونفيدرالية بهدف قاتل فى بيترو اتليتكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوم الأحد 24 فبراير 2019 كاد الزمالك يودع بطولة الكونفيدرالية الافريقية علي أرضية استاد برج العرب عندما استضاف فريق بترو اتليتكو الانجولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات للمجموعة الرابعة.

دخل الزمالك المباراة بدون أي فوز وبنقطة واحدة بعدما هُزم من جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين وتعادل مع نصر حسين داى ببرج العرب بهدف لمثله ليصبح موقف الفريق صعب في جدول ترتيب المجموعة.

تقدم فريق بترو اتليتكو بهدف مفاجئ في مرمى جنش ليزداد موقف الزمالك صعوبة، خاصة ان المباراة علي ارضه وفي حالة الخسارة ستنعدم فرص الزمالك في التأهل، وولكن في الدقيقة 94 من عمر المباراة بعدما أحرز هدف التعادل لفريقه والأول له فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليستمر الزمالك في البطولة بفضل هدف الإنقاذ من أوباما.