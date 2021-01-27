الامارات | البرازيلي أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيلي أوسكار يكشف سر فشل محمد صلاح مع تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعتبر الفترة التي قضاها النجم المصري محمد صلاح بين صفوف فريق تشيلسي هي الأقل توفيقاً للاعب حيث لم يظهر بقوة كما فعل في كافة الأندية التي تواجد بها واستقر الآن هدافاً للدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول، ونقلت صحيفة “ميرور” الإنجليزية تصريحات لاعب تشيلسي السابق البرازيلي أوسكار، الذي تحدث فيها عن هذه الفترة التي تواجد فيها محمد صلاح بين صفوف تشيلسي.

وكان محمد صلاح قد انضم إلى فريق تشيلسي عام 2014 قادماً من فريق بازل السويسري، في صفقة وصلت قيمتها إلى 11 مليون إسترليني، في هذا التوقيت، ولم يبقى محمد صلاح وقتاً طويلاً في تشكيلة تشيلسي بسبب ابتعاده عن المشاركة بسبب عدم قناعة المدرب البرتغالي غوزيه مورينيو، وقتها بإمكانية الاعتماد على اللاعب مع عدد من النجوم الحاليين فى الدوريات الخمس الكبرى، ما ساهم في رحيله على سبيل الإعارة لنادي فيورنتينا قبل أن يقرر الانتقال إلى روما معاراً ثم انتقال نهائي، وبعدها استقر في ليفربول ليكتب رحلة وتاريخ تألقه بالفوز بالعديد من البطولات.

وقال لاعب تشيلسي أوسكار، عن سبب عدم نجاح محمد صلاح في ذلك التوقيت: "كان دائما خجولاً وهادئاً خارج الملعب، ولكن في التدريبات لم يكن هناك شخص قادراً على إيقافه، وافتقد صلاح فى المباريات نفس الثقة التي رأيناها في كل ناد لعب معه بعد تشيلسي، خاصة الآن فى ليفربول".

ويذكر أن النجم المصري محمد صلاح يتصدر حالياً جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي برصيد 13 هدفاً.

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