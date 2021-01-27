الامارات | نجم الزمالك المصري أيمن حفني ينشر بياناً مؤثراً يطلب فيه العودة لناديه

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الزمالك المصري أيمن حفني ينشر بياناً مؤثراً يطلب فيه العودة لناديه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كتب نجم فريق الزمالك السابق أيمن حفني بياناً مؤثراً طلب فيه العودة إلى ناديه الذي شهد تألقه ولو بدون مقابل، حيث يريد الإعتزال بين جدران النادي الذي شهد فوزه وتألقه مع ناديه بأكثر من 6 بطولات من بينها الدوري المصري.

وكتب اللاعب على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بياناً جاء فيه: “كان فضل الله على كبير عندما انضممت لنادي الزمالك عام 2014، بفضل الله حققت بجانب زملائي بطولة الدوري العام، 3 بطولات كأس مصر، سوبر مصري، الكونفدرالية الإفريقية في خلال ٤ مواسم، كنت أتمنى احراز المزيد لنادي الزمالك لكن لم يحالفني التوفيق أحيانًا".

وأضاف:" بعد الرحيل عن نادي الزمالك مررت بظروف اضطرتني للابتعاد عن المستطيل الأخضر، لم أرغب في ممارسة كرة القدم، ذهنيا في حال لا يسمح لي بمساعدة أي فريق انضم له".

وتابع:" الآن توجد لدى أمنية سأعلنها بشكل واضح، أريد الاعتزال بقميص نادي الزمالك وداخل جدرانه، أتمنى أن يظل اسمي مرتبطا بنادي الزمالك للأبد، لا أريد أي عقود ولدي استعداد لأن أتواجد دون أجر ودون مقابل فالتواجد داخل الزمالك والارتباط به أعظم مقابل، وإذا رأى المدير الفنى وجهازه أني أمتلك القدرات على مساعدته في بعض المباريات ببعض الأوقات سأبذل أقصى جهدي، إذا أرادوا ضمي بدون حتى تواجد بالمران لن أتي، لا أريد أي شيئا سوى أن أعتزل بقميص النادي الذي عشقته صغيرًا وصنع اسمى وعشت بين جدرانه أفضل سنين عمري".

وأتم:" لا أود أن أضع المسؤولين بالنادي تحت حرج أو ضغط، لهم كل التقدير والاحترام في حال الموافقة أو الرفض، وسأظل منتمن لنادي الزمالك سواء كنت داخل النادي أو خارجه".

وتداول الجمهور المصري عامة وجمهور الزمالك خاصة البيان المؤثر الذي كتبه اللاعب وتمنوا أن يتم تحقيق أمنيته بالتواجد في فريق الزمالك.

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