منديال اليد.. موعد مباراة المنتخب المصري والدنمارك بدور الـ 8 والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -

تتقرب جماهير مصر اليوم مواجهة المنتخب الوطني الأول أمام الدنمارك، ضمن مباريات دور الـ 8 من بطولة العالم لكرة اليد، والتى تنظمها مصر فى الفترة من 13 يناير وحتي 31 من نفس الشهر.

تقام مباراة مصر والدنمارك فى تمام السادسة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة، والسابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية، وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وكان المنتخب الوطني الأول لكرة اليد قد تعادل أمام منتخب سلوفينيا بنتيجة 25_25 ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي المؤهل لدور الثمانية.

وكان الفراعنة قد حققوا الفوز على كل من تشيلي ومقدونيا وروسيا وبيلا روسيا، وتلقوا خسارة واحدة أمام السويد.