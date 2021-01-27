شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُخطر الأندية بانطلاق الدورى الجديد فى أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، الأندية بانتهاء الدورى الحالى فى 30 سبتمبر المقبل على أن ينطلق الموسم الجديد في الأسبوع الأول من أكتوبرأو منتصف الشهر على أقصى تقدير بحيث تحصل الأندية على فترة راحة لمدة أسبوعين على الأكثر بين الموسم الحالي والموسم المقبل.

وأوضح اتحاد الكرة للأندية أنه كان يرغب فى انهاء المسابقة فى شهر يوليو المقبل إلا أن إقامة 4 مباريات فى يوم واحد بحد أقصى بسبب الفار، يجبر الجبلاية على انهاء الدورى فى سبتمبر المقبل على أن يبدأ الموسم الجديد فى أكتوبر المقبل.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بداية من دور الـ32 بدون تقنية الفيديو، على أن تقام المباراة النهائية فقط بتقنية الـvar خاصة بعد قرار التعاقد مع شركة جديدة لتطبيق الفار فى الدورى المصرى بدلا من الشركة الحالية.

وأبلغت اللجنة الثلاثية الأندية، فى اجتماع الاثنين الماضى، ببدء إجراءت التعاقد مع شركة جديدة للفار فى الدورى المصرى، على أن يتم ذلك فى أول توقف للدورى والذى يشهد إقامة مباريات كأس مصر هذا الموسم بدون الفار لحين التعاقد مع الشركة الجديدة.