شكرا لقرائتكم خبر عن "ديفندر" الأهلي يوافق على الانتقال للإسماعيلي في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مسئولو النادي الأهلي على انتقال محمد محمود لاعب وسط الفريق للإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وذلك بعد المفاوضات التى تمت على مدار اليومين الماضيين بين الأهلي والإسماعيلي بشأن انتقال لاعب أو أكثر من الأول للأخير فى يناير الجاري على سبيل الإعارة .

وجاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها نجما الإسماعيلي السابق على أبوجريشة وعماد سليمان للنادي الأهلي أمس الأول ، الأثنين، للتحدث مع مسئولو القلعة الحمراء بشأن إتمام أكثر من صفقة ، وتحدث أبوجريشة وسليمان مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعدلي القيعي مستشار مجلس الأهلي للتعاقدات حول إمكانية ضم أحد لاعبي الفريق ، وحدد مسئولو الأسماعيلي الرباعي ، مروان محسن ، ورامي ربيعة ومحمود وحيد ومحمد وحيد للتعاقد مع بعضهم ، وعلم ”الخليج 365” أن الأسماعيلي نجح بالفعل في إقناع محمد محمود بالإنتقال للدراويش في يناير الجاري.

وتأكد مسئولو الإسماعيلي أن محمد محمود سيعود للملاعب منتصف مارس المقبل حيث يؤدي حالياً برنامج تأهيلي للتعافي من جراحة الركبة التى أجراها قبل عدة أشهر وبإمكان الدراويش الإستفادة منه في الفترة المتبقية من الموسم الجاري ، فيما مازالت محاولات الأسماعيلي مُستمرة لإقناع لاعبين أخرين بالإنتقال للدراويش خاصة وأن محمود الخطيب رئيس الأهلي أبلغ أبوجريشة أنه لا يُمانع في إنتقال أي لاعب من الأهلي للأسماعيلي طالما نجح الأخير في إقناعه بإرتداء قميص الأسماعيلي.