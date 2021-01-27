شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع بأندية القسم الثاني لتهدئة الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اتحاد الكرة اجتماعاته مع أندية القسم الثاني وتحديدا المجموعة الثالثة ، وذلك لتهدئة الأوضاع بعد إلغاء تشكيل رابطة الأندية المحترفة من قبل مسئولو الجبلاية ، وأيضا عدم وجود أي دعم للأندية من قبل الجبلاية ، إلي جانب الوقوف على المشاكل التي تواجه الأندية و إيجاد حلول لها.

وكان الاتحاد المصري قد عقد اجتماعا مساء الإثنين مع رؤساء ومسئولي أندية القسم الأول، ثم تبعها اجتماع أمس الثلاثاء مع أندية القسم الثاني ، ويتم استكمالها اليوم بالإجتماع بأندية المجموعة الثالثة للقسم الثاني.

في سياق مغاير، أجرت اللجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة، 3 تعديلات على لائحة الجبلاية الجديدة قبل إرسالها إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وبعد اعتمادها من الجمعية العمومية للجبلاية التى أقيمت فى نوفمبر الماضى وقبل رحيل اللجنة الخماسية السابقة لإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجناينى.

وكشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية أجرت 3 تعديلات على اللائحة، الأول فيما يتعلق ببند "التجنيد" فى شروط الترشح للإنتخابات المقبلة، وكانت الجمعية العمومية قد أقرت بأن يكون المرشح للانتخابات المقبلة قد أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها، إلا أن اللجنة الثلاثية أضافت عبارة "أدى الخدمة العسكرية أو عفى منها نهائيا طبقا للقانون".

تابع المصدر أن التعديل الثانى خاص بعدد أعضاء الجمعية العمومية حيث أقرت الأندية بأن يكون عدد أعضاء الجمعية العمومية فى اللائحة الجديدة 134 ناديا، قبل أن تضيف اللجنة الثلاثية عبارة "134 ناديا على الأقل".

أضاف المصدر أن التعديل الثالث خاص ببند الـ8 سنوات، وكانت الجمعية العمومية أقرت بتطبيق بند الـ8 سنوات تصاعديا، بينما أضافت اللجنة الثلاثية عبارة وألا يتم تطبيق بند الـ8 سنوات بأثر رجعى.