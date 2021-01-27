بعد جلسة الخطيب .. 3 نجوم من الأهلي مُرشحون للانضمام إلى الدراويش

الشارقة - اميمة ياسر - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أسماء الصفقات الجديدة التي نجح الدراويش في الاتفاق معهم خلال الفترة المقبلة.

وقال "وحيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية "ten": الإعلان عن المدير الفني الجديد للإسماعيلي قريبا.

وأضاف: "نسعى لإنقاذ الفريق من كبوته فى الموسم الجاري"، مؤكدا أن الثلاثي محمد محمود وسعيد سمير ورامي ربيعة لاعبي فريق الأهلي مُرشحون للانضمام إلى الدراويش".

وأوشك مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، على الانتهاء من إتمام التعاقد مع المدير الفني الجديد للإسماعيلي، لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.