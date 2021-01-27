شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يخضع لمسحة كورونا استعداداً لمباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع فريق المقاولون العرب والجهاز الفني بقيادة عماد النحاس، اليوم الأربعاء، للمسحة الطبية للكشف عن كورونا، وذلك قبل 72 ساعة من المباراة المرتقبة لذئاب الجبل مع فريق إنبي بالجولة 11 من عمر مسابقة الدوري العام، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، حيث يطمح ذئاب الجبل إلى تحسين مركزهم بجدول المسابقة بعد النتائج السلبية التى شهدتها بداية الموسم الجاري.

وكان المقاولون قد أكد في وقت سابق اكتفاءه بمجموعة اللاعبين التى ضمها منذ بداية الموسم الجاري، وأكد محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة، أن الفريق ليس بحاجة إلى تدعيمات خلال فترة القيد الحالية، وإذا كان هناك رغبة في ضم لاعبين جدد سيكون لاعب أو اثنين على أقصى تقدير.

من جانبه، كشف أحمد الجبالي، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، عن دخول نادي القادسية الكويتي، في مفاوضات مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب، بخصوص سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل، بعد تألقه اللافت مع المقاولون خلال الموسم الماضي والجاري.

وقال الجبالي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القادسية بدأ المفاوضات مع المقاولون العرب خلال الساعات الماضية، للحصول على خدمات المهاجم التونسي إعارة بنية البيع.

وكان سيف الدين الجزيري قد انضم خلال الفترة الماصية إلى منتخب تونس بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث يعد المهاجم التونسي أبرز هدافي الفريق ومن أكثر العناصر المؤثرة.

ونافس المهاجم التونسي على لقب هداف دوري الموسم الماضي، بعدما سجل 11 هدفا مع المقاولون وصنع 7 أخرى، بينما شارك الجزيري في الموسم الجاري في 7 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف من بينها هدفه الأخير في شباك النادي الأهلي، كما صنع هدف آخر.