محمد الفلاح - الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يدهس وست بروميتش ويخطف الصدارة

الأربعاء 27 يناير 2021

اعتلى مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي باكتساح مضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 5-0، الثلاثاء، في الجولة العشرين.



وبهذا الانتصار، ارتقى مان سيتي إلى صدارة البريمييرليج بوصوله للنقطة 41، متقدما على جاره مانشستر يونايتد بفارق نقطة، فيما توقف وست بروميتش عند 11 نقطة في المركز الـ19.

واستطاع مانشستر سيتي أن ينهي اليوم في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم، ليصبح تاسع فريق يصل لقمة البريمييرليج هذا الموسم، وهو ما يحدث لأول مرة منذ موسم 1986-1987، الذي شهد تبادل الصدارة بين 9 فرق أيضا.

مان سيتي تقدم بهدف مبكر بعد مرور 6 دقائق فقط من بداية المباراة عن طريق لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، قبل أن يضيف البرتغالي جواو كانسيلو الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وبعد مرور نصف ساعة على بداية المباراة، وقع جوندوجان على الهدف الثاني له والثالث للضيوف، قبل أن يضيف الجزائري رياض محرز الهدف الرابع لفريقه في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع في الشوط الأول.

ويعتبر هدف كانسيلو هو الأول له بقميص السيتي في البريمييرليج، رغم انضمامه للفريق في صيف 2019، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

كما أنه لأول مرة منذ أبريل/ نيسان 2016، ينجح كانسيلو في تسجيل هدف وصناعة آخر بأحد الدوريات الأوروبية الـ5 الكبرى، منذ أن فعلها مع فالنسيا ضد إيبار في الدوري الإسباني.

ويعد هدف محرز هو الأول للنجم الجزائري منذ شهرين كاملين، وذلك بعدما صام عن التهديف في آخر 9 جولات.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز الإنجليزي رحيم سترلينج من تقدم السيتزنز بهدف خامس في الدقيقة 57، ليتمكن رجال المدرب الإسباني بيب جوارديولا من تسجيل 5 أهداف أو أكثر في البريمييرليج للمرة الثامنة منذ بداية الموسم الماضي.

أرسنال يواصل صحوته

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، نجح أرسنال في قلب الطاولة على رأس مضيفه ساوثهامبتون بتحويل تأخره بهدف إلى فوز بنتيجة 3-1.

الفريق اللندني تأخر بهدف مبكر سجله ستيوارت أرمسترونج بعد 3 دقائق فقط من انطلاق المباراة، لكن الرد جاء سريعا من المدفعجية في الدقيقة 8 عبر نيكولاس بيبي.

وقبل نهاية الشوط الأول بـ6 دقائق، سجل الإنجليزي بوكايو ساكا هدف التقدم للمدفعجية قبل أن يضيف الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف الضيوف الثالث في الدقيقة 72.

واستطاع أرسنال بهذا الفوز أن يقفز للمركز الثامن بوصوله للنقطة 30، فيما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 29 نقطة في المركز الـ11.