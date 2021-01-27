عبد الحفيظ: الهدف الملغي إحتكاك طبيعي..وتقنية الفيديو جاءت لتمنح الفرق حقها وليس العكس

الشارقة - اميمة ياسر - شن الكابتن "سيد عبد الحفيظ" مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هجوما عنيفا على حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز جهاد جريشة ، بعد إلغاء هدف للأهلي بداعي الخطأ على بواليا.

وقال "عبد الحفيظ" خلال تصريحات تلفزيونية عقب المباراة : أرى أن هدف والتر بواليا في بيراميدز صحيح، وتحدثت مع جهاد جريشة وقلت له إذا كانت اللعبة صحيحة سأشعر بالغضب تجاهك, موضحا ان اللعبة عبارة عن احتكاك عادي وطبيعي يحدث بين أي لاعبين في الملعب.

وأضاف: هناك ركلة جزاء صحيحة 100% لمحمد شريف والمدافع تدخل بقوة على قدم شريف قبل وصول الثنائي للكرة ، من المفترض أن تقنية الفيديو جاءت لتمنح الفرق حقها وليس العكس.

وعن المباراة قال: لعبنا مباراة قوية ضد فريق قوي لديه عناصر مميزة وتعرضنا لبعض الصعوبات مثل إصابة محمد هاني مبكرا.