خبراء التحكيم "عثمان والشناوي" يحسمان الجدل: الأهلي وبيراميدز إستحقا ركلتي جزاء

الشارقة - اميمة ياسر - اتفق خبراء التحكيم محمد الشناوي وسمير عثمان خلال تحليل الأداء التحكيمي لمباراة الأهلي وبيراميدز في الجولة العاشرة من الدوري المصري على عدم حصول الفريق الأحمر على ضربة جزاء وهدف صحيحين.

وقال "الشناوي" خلال تحليل الحالات التحكيمية في اللقاء : الأهلي استحق ركلة جزاء لصالح محمد شريف بسبب تدخل مدافع بيراميدز على قدم مهاجم الأهلي داخل منطقة الجزاء.

وأضاف : ركلة جزاء واضحة لا تحتاج لأي كلام، مدافع بيراميدز لم يلمس الكرة، وإنما ضرب قدم شريف لتخرج الكرة في النهاية من لاعب الأهلي.

من جابنه علق سمير عثمان على اللعبة ذاتها قائلاً: ضربة جزاء واضحة وسهلة للحكام، وكان يجب على تقنية الفيديو استدعاء الحكم لاحتساب الخطأ لصالح الأهلي.

وتابع عثمان: كرة مثل لعبة محمد شريف ومدافع بيراميدز ليس بها تقدير بشري من الحكم؛ لأنها في غاية الوضوح، لكن ربما اتفق حكم الفيديو مع قرار جهاد جريشة ولذلك لم يراجعها.

وعن هدف الأهلي الملغي بداعي وجود خطأ على والتر بواليا ضد شريف إكرامي حارس بيراميدز قال "عثمان" : الاحتكاك طبيعي جداً وتنافس عادي بين اللاعبين، ولم يكن هناك أي خطأ ضد الحارس، وكان يجب أن يستمر اللعب ويحتسب الهدف.

وأكد الشناوي على ما قاله "عثمان" , معقبا: بواليا استحق ركلة جزاء بسبب خطأ من مدافع بيراميدز، ورغم ذلك لا يوجد خطأ من مهاجم الأهلي ضد إكرامي يستدعى إلغاء الهدف.

وعن لعبة بيراميدز التي طالب باحتسابها ركلة جزاء في نهاية المباراة قال الشناوي: "لا يوجد خطأ ضد أيمن أشرف، تراوري لاعب بيراميدز تعمد عدم القفز لكي ينتظر أيمن أشرف ليقفز ويسقط فوقه".

بينما قال "عثمان" ان هناك قفز من أيمن أشرف على المهاجم يستدعي ركلة جزاء".