شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلي يغلق ملف بيراميدز ومسحة أخيرة اليوم قبل رحلة المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق مسئولو الأهلي ملف مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس ، الثلاثاء، بإستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبى، وبدأ الجهاز الفني يُفكر في العالمية حيث بدء الاستعداد لمونديال الأندية الذي سيُقام في قطر خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل حيث تطير بعثة المارد الأحمر إلى قطر بعد غد ، الجمعة، على متن طائرة خاصة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي لخوض البطولة العالمية التى يستهلها الأهلي يوم 4 فبراير المقبل بمواجهة الدحيل القطري على أن يلعب الفائز منهما مع بايرن ميونيخ الالماني في نصف نهائي البطولة.

ويخضع أفراد بعثة الأهلي لمصحة طبية اليوم للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر لقطر حسب لوائح وتعليمات الأتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على أن يتم إرسال نتيجة المسحة للفيفا غداً.

واعتمد مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه أول أمس الإثنين بمقر الجزيرة، تشكيل البعثة التي تسافر إلى قطر ، ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب، رئيس النادي، كما تضم البعثة المهندس خالد مرتجي، عضو ‏مجلس الإدارة، منسق الأهلي لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، والعميد محمد مرجان، المدير ‏التنفيذي للنادي، المنسق الأمني لدى «فيفا» عن الأهلي، وجمال جبر، مدير إدارة الإعلام بالنادي، ‏والدكتور محمد شوقي، رئيس اللجنة الطبية، لمتابعة كافة الإجراءات الطبية، وأمير توفيق، مدير ‏إدارة التعاقدات والتسويق، ونائبه أشرف عمر، وحنان الزيني، مسئول تراخيص اللوائح لدى ‏الأهلي، إلى جانب فريق الكرة والجهاز الفني والإداري والطبي